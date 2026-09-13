Гласовият асистент на Apple се научи да командва функции на Tesla
Siri вече може да затваря и отваря прозорци, както и да включва защитата от биологични оръжия
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Siri вече може да затваря и отваря прозорци, както и да включва защитата от биологични оръжия
Вашингтон. Ново интелигентно гласово приложение, което ще помага на потребителите, ползващи устройства под бъдещия Windows 8.1 се подготвя от американ...
Apple преработва гласовия асистент Siri в операционната система iOS да изговаря правилно имената на потребителите. При отговорите си Siri често нарич...