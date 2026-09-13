Всичко за Siri

Следете всички новини, анализи и коментари за Siri. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Технологии
Microsoft готви конкурент на Siri

Microsoft готви конкурент на Siri

Вашингтон. Ново интелигентно гласово приложение, което ще помага на потребителите, ползващи устройства под бъдещия Windows 8.1 се подготвя от американ...

13 септември | 13:23
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Учат Siri да говори правилно

Учат Siri да говори правилно

Apple преработва гласовия асистент Siri в операционната система iOS да изговаря правилно имената на потребителите. При отговорите си Siri често нарич...

02 юли | 19:32
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