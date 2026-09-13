Златна монета събужда древната тайна над Сливен
Крепостта Туида разказва забравена история
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Крепостта Туида разказва забравена история
География, биоразнообразие и туризъм в една от емблемите на Източна Стара планина
Ученици от Сливен ще се включат в организираното почистване на природен парк "Сините камъни". Това обяви пред "Стандарт" директорката на парка Ирина П...
Сливен. Три деца на възраст 5, 7 8 години за били открити тази сутрин край местността „Сините камъни". Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха...
Сливен. Природен парк "Сините камъни" награди деца от сливенски училища, които участваха в конкурса за детска рисунка на тема "Богатствата на природен...
Електротехникът Стефан съживи символа на Сливен
София. В Природен парк "Сините камъни" се унищожават вековни букови гори в нарушение на Закона за биологичното разнообразие и това е заплаха за редки...
Сливен. Природен парк "Сините камъни" има нов директор. От четвъртък шеф на парка стана Фатме Мустафова. Допреди 4 години тя беше зам.-областен управи...