400 лв. над заплата. Ще го бъде ли?
Синдикалистът посочи, че заетите в държавната администрация не са повече от 132 хил. души
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Синдикалистът посочи, че заетите в държавната администрация не са повече от 132 хил. души
Въгледобивният сектор е пред фалит, твърдят синдикатите
София. Учителският синдикат към КТ "Подкрепа" изпрати ново открито писмо до премиера Пламен Орешарски, в което настоява за финансови политики за подоб...
София. Синдикатите съзират в държавния глава легитимната институция, която може да бъде обединителен фактор в условията на настоящата социална и полит...