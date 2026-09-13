Съдия изпълнител продава имущество на 120-годишен завод
В дружеството е назначен синдик
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В дружеството е назначен синдик
Новината съобщи руската редакция на Би Би Си
Това каза синдикът Дора Милева
Официално обявиха ПФК ЦСКА АД в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи н...
Трансформираният в ЦСКА "Литекс", който бе закупен заради лиценза от превърналия се преди това в ЦСКА "Чавдар (Етрополе), е на път да играе в новата "...
Честно казано, не виждам опция за подобен вариант в регулациите на ФИФА и УЕФА, обяви зам.-изпълнителният директор на БФС Павел Колев по повод новата...
В ЦСКА продължава да ври и кипи. Днес шефовете на "червените" излязоха с декларация, с която искат смяната на синдик Дора Милева. "Ръководителите на н...
ЦСКА има реален шанс да заиграе в новия формат на първенството, заяви вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев. "Съдбата на клуба зависи от синдика и...
Шефът на "Ефбет" Цветомир Найденов поиска прекратяване на делото по обявяване на ЦСКА в несъстоятелност. Той стори това с писмо до Софийски градски съ...
Спасение за сегашното ЦСКА има и това вече е официално. Васил Божков уведоми с писмо, че е готов да оздрави дружеството. Един екземпляр е пратен до из...
Димитър Динев е посегнал на сина си. Това става ясно от статус на фолк певицата Емануела във Фейсбук, където публикува снимки с охлузвания по врата на...
Синдикът на „Химко" АД (н) Росица Томова не е извършила нарушения при обявяване на продажбата на активи на дружеството на 20.11.2015 г. Това показва п...
Синдикът Дора Милева намали кредиторите на ЦСКА до 50. Днес в Търговския регистър бяха публикувани признатите именно от синдика кредитори на ЦСКА. От...
Най-после добри новини на "Армията". Синдикът на изпадналия в неплатежоспособност "Професионален футболен клуб ЦСКА" призна, че клубът дължи почти 19...
Твърдо сме против обединение между ЦСКА и "Литекс". Общото изявление през "Стандарт нюз" дадоха шефове на "червени" фенклубове Димитър Ангелов - Дучет...
Дора Златева Милева официално прие да стане постоянен синдик на ЦСКА. Както е известно, съдът я определи след отказа на нейни колеги адвокати да се за...
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ЦСКА отново остана без синдик, след като адвокат Светослав Бакалов обяви пред Gong.bg, че още вчера е подал своя отвод пред съда, съобщава Гонг. „Още...
Юристът Светослав Бакалов, който съдът предложи за постоянен синдик на ЦСКА, обяви пред Sportal.bg, че все още не е дал окончателното си съгласие. "Ра...
ЦСКА остана без синдик, като при това положение, се очаква съдът да назначи служебно постоянен синдик на "червените". Това е резултатът от първото съб...