Всичко за Синдик

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ЦСКА скочи на синдика

ЦСКА скочи на синдика

В ЦСКА продължава да ври и кипи. Днес шефовете на "червените" излязоха с декларация, с която искат смяната на синдик Дора Милева. "Ръководителите на н...

14 май | 19:50
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Дама оглави официално ЦСКА

Дама оглави официално ЦСКА

Дора Златева Милева официално прие да стане постоянен синдик на ЦСКА. Както е известно, съдът я определи след отказа на нейни колеги адвокати да се за...

17 ноември | 19:30
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Синдикът напусна ЦСКА

Синдикът напусна ЦСКА

ЦСКА отново остана без синдик, след като адвокат Светослав Бакалов обяви пред Gong.bg, че още вчера е подал своя отвод пред съда, съобщава Гонг. „Още...

12 ноември | 17:30
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