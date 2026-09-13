Ресурсни учители от Кърджали се включиха в символичен протест
Кърджали. Ресурсните учители от Кърджали се включиха днес в символичния протест, организиран от Управителния съвет на Национална асоциация на ресурсн...
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Кърджали. Ресурсните учители от Кърджали се включиха днес в символичния протест, организиран от Управителния съвет на Национална асоциация на ресурсн...
София. „През последните години непрекъснато сме унижавани. Тук става въпрос за насилие не само от ромите, но и от българите". Това заяви д-р Христов...
София. Символичен протест на надзирателите ще се проведе днес в столицата. Малките заплати, 12-часови смени, лоши условия на труд, са само малка част...
София. „Депутатите приеха четири законопроекта за инкриминиране на нападенията срещу лекари, но пак на първо четене, което всъщност не прави този акт...