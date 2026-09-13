Всичко за Симеон Лютаков

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Лютаков избира кадри от Русе

Лютаков избира кадри от Русе

Русе. С над 150 снимки професионалисти и любители на фотографското изкуство участват в конкурса "Запази духа на Русе". Авторите са на възраст от 14 до...

10 август | 18:55
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Гаджето на Лютаков грее

Гаджето на Лютаков грее

Лилия Милева, гаджето на Симеон Лютаков, направо грее, отбелязват светските хроникьори. Червенокоската не се разделя нито за миг от звездата на тв сер...

18 юли | 20:55
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