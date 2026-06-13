Медиен съветник нарисува портрет на Симеон II
Валентин Кардамски работи в стил емоционален реализъм Един от медийните съветници на БСП Валентин Кардамски бе на аудиенция при Симеон Сакскобурготск...
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Валентин Кардамски работи в стил емоционален реализъм Един от медийните съветници на БСП Валентин Кардамски бе на аудиенция при Симеон Сакскобурготск...
Името на Симеон II да не се споменава в богослуженията. Това е заповядал врачанският митрополит Калиник на свещениците в цялата епархия, съобщи tribal...