Сервитьорка обра розите и на двамата ергени. Кого избира?
Бургазлийката е с 10 години по-възрастна от Виктор
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Бургазлийката е с 10 години по-възрастна от Виктор
Шефът на БТА беше на кратко сватбено пътешествие в Мианма със съпругата си Силвия
Режисьорът свали картите
Имен ден празнуват Силвия и Серафим
Мехмед изнасилил, застрелял и подпалил тялото на младата жена
Не сме разведени или разделени, признава съпругата му Силвия Силвия, съпругата на Влади Въргала, откровено смята, че много глупости са се изписали, о...