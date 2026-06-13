"Сийборн Одисей" в морската столица
Луксозният пътнически кораб "Сийборн Одисей" акостира вчера на Морска гара - Варна. На посещение в града са 461 чужденци, които са разгледали Несебър...
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Луксозният пътнически кораб "Сийборн Одисей" акостира вчера на Морска гара - Варна. На посещение в града са 461 чужденци, които са разгледали Несебър...