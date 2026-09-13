Българите са по-сигурни за доходите и работата си
Българите не са станали по-богати, но са по-сигурни за доходите и работното си място и това е причината прогнозите да сочат ръст на планираните покуп...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сигурности. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българите не са станали по-богати, но са по-сигурни за доходите и работното си място и това е причината прогнозите да сочат ръст на планираните покуп...
„В Брюксел вече има цели квартали, в които се знае, че не е добре да се ходи. Там е особено опасно за незабулени жени". Това каза в ефира на Нова теле...
Мачът Германия - Холандия ще се проведе при невиждани мерки за сигурност на "Нидерзаксенщадион" в Хановер утре вечер. Хендрик Гросе-Леферт, служителят...
Могат да започнат да режат пари от оперативните програми заради сигурност. Това обяви премиерът Бойко Борисов по време на откриването на новата площа...
ДПС вече е втора политическа сила Янко Янков, депутат от ДПС и зам.-председател на Комисията по отбрана - Г-н Янков, дни наред полицаите протестират...