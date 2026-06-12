Българин крие $264 млн. в Женева (ОБЗОР)
Българин е скътал $264 млн. в швейцарския клон на британската банката HSBC. Новината изскочи от разкритие на международен консорциум на разследващи жу...
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Българин е скътал $264 млн. в швейцарския клон на британската банката HSBC. Новината изскочи от разкритие на международен консорциум на разследващи жу...