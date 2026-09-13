Изненада. Шведът се извинява за Стефка
Всичко било казано на шега
Следете всички новини, анализи и коментари за Швед. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всичко било казано на шега
Журналист оспори българския рекорд в скока на височина
Андреас Екберг е главен съдия на европейската квалификация
Жената заведе гражданско дело срещу Ралф Сундберг
Шведът-хулиган Ралф Сундберг, който изрита зверски в главата камериерката Диана Петкова в хотел в Слънчев бряг миналото лято, се е отървал с глоба от...
Кристофер А.е задържан за 72 часа
Най-скучното лице в Швеция вече мечтае за пенсия Когато у нас се каже футбол, мнозина веднага с умиление се връщат към онова лудо лято на 1994 г. Нац...
Шведският премиер Стефан Льовен бе спешно приет в болница, след като кацна в Стокхолм, съобщиха местни медии, цитирайки говорителката на премиера. Льо...
19-годишен турист от Швеция загина след полет от 11 етаж в Слънчев бряг. Трагичният инцидент е станал малко след 23 часа в сряда. Шведът Джим Самберг...
Стара Загора. Нашенски бандит опрял нож в гърлото на заблуден шведски шофьор и му отмъкнал със сила 5 хил. евро. Сигналът за грабежа, извършен в сряда...