Сайт обяви Арнолд Шварценегер за мъртъв

Сайтът msmbc.co гръмна с шокиращата новина, че Арнолд Шварценегер е починал. Изданието твърди, че актьорът е намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис....