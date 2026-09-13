Арнолд Шварценегер с голяма изненада
Актоьорът представя новата си книга
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Актоьорът представя новата си книга
Доста любопитни изказвания на легендарния актьор
И даде обяснения за това
Спрете да му финансирате войната
Крис Прат и Катрин Шварценегер-Прат станаха родители за втори път
Актьорът заяви, че е готов да поеме водещата роля в борбата срещу извънземните
Писателката Катрин Шварценегер е бременна от съпруга си, актьора Крис Прат
Сайтът msmbc.co гръмна с шокиращата новина, че Арнолд Шварценегер е починал. Изданието твърди, че актьорът е намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис....