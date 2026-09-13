Новият сайт на Министерството на културата ще бъде с шрифта ЛИК
Кирил Вълчев припомни, че БТА предоставя безвъзмездно шрифта на всички публични институции,
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Кирил Вълчев припомни, че БТА предоставя безвъзмездно шрифта на всички публични институции,
Microsoft започна да тества тези промени като част от програмата за предварителна оценка на Microsoft 365 през юли тази година
Отличава се с по-плавни и опростени форми, позволяващи по-добра разпознаваемост и надеждност на различните езици
Instagram Sans ще се използва широко както в маркетинга, така и в самото приложение
Създава се нов шрофт нва тази основа
Google се стреми да се създаде универсален шрифт, който да може да се използва от всички писмени езици по света. Компанията вече е започнала работа и...
Чрез промяна на шрифта на документите се спестяват огромни количества хартия и мастило