Човешкият мозък и Вселената са еднакви
Има големи визуални сходства
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Има големи визуални сходства
Това показва интересно проучване
Не се отпускайте, качването на килца е заразно и за половинката
София. Учени дешифрираха генома на най-стария океански хищник, бялата акула, и откриха, че той до голяма степен е сходен с генетичния код на човека, с...