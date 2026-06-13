Германска компания открива шивашко предприятие във Видин
Германска компания открива голямо шивашко предприятие във Видин, съобщи областният управител Момчил Станков. То ще стартира със 150 работни места, но...
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Германска компания открива голямо шивашко предприятие във Видин, съобщи областният управител Момчил Станков. То ще стартира със 150 работни места, но...