Костадинов: Паметникът на Шипка не принадлежи на едно правителство, а на всички българи
Лидерът на "Възраждане" припомни годишнината от Шипченската епопея
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Лидерът на "Възраждане" припомни годишнината от Шипченската епопея
Военна церемония, автентични оръжия и мащабна възстановка ще върнат спомена за боевете от 1877 г.
Всички масови прояви остават за следващата година
Най - посещаваният сайт за видео уроци у нас - "Уча.се" (www.ucha.se) ще се включи в тържествата, посветени на 142 години от Шипченската епопея, инфор...
Днес се отбелязва 139-годишнината от Шипченската епопея. Възстановка на епичните боеве на връх Шипка, открит урок по родолюбие, туристически поход и и...
Почитаме подвига на българските опълченци и на героите от Шипка, защото проляха кръвта си за идеал, който следваме и днес. Това заяви президентът Росе...
Стара Загора. Без политици и държавници от „голямото доброутро", но затова пък с много искрени родолюбци от цялата страна осъмна в легендарния връх Ши...
София. Националните чествания на Шипченската епопея няма да бъдат финансирани от държавата за първа година. В тази връзка организаторите търсят спонсо...
„В нашите ръце е продължението на делото на опълченците, зад нас са хиляди славни герои, пред нас е животът на нашите деца. Нека работим достойно, нек...