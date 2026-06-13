Йенсруд спечели Световната купа в спускането
Норвежкият ас в ските Шетил Йенсруд спечели последното 10-о спускане за световната купа, което се проведе днес в Мерибел (Фр) и взе трофея в дисциплин...
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Норвежкият ас в ските Шетил Йенсруд спечели последното 10-о спускане за световната купа, което се проведе днес в Мерибел (Фр) и взе трофея в дисциплин...