По какво си приличат д-р Хаус и Шерлок Холмс? 6 факта, които не знаете
През 2008-а сериалът става най-гледаният в света
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През 2008-а сериалът става най-гледаният в света
Той е актьор от Холивуд, но разследва прецизно като идолите си
Антъни Хоровиц е арестуван в собствения си роман „Нож в раната“
Светът е изпълнен с причудливи загадки, коя от коя по-невероятни
Джуниър и жена му искат да правят продукция в стила на Марвел
Той ще разследва в трилър, посветен на Енола Холмс
Университетът идва с оферта за високи стипендии Кандидати за Шерлок Холмс вземаха отпечатъци по време на демонстрацията Университетът в Ковънтри пре...
Децата ще решават криминални казуси, докато учат химия и физика Как да накараме децата да възвърнат отдавна загубения си интерес към природните науки...