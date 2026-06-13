Всичко за Шерлок Холмс

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Шерлок Холмс влиза в клас

Шерлок Холмс влиза в клас

Децата ще решават криминални казуси, докато учат химия и физика Как да накараме децата да възвърнат отдавна загубения си интерес към природните науки...

27 април | 20:40
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