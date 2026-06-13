Гърция кани Русия да вади нефт от шелфа й
Гърция покани Русия да участва в разработването на нефтени и газови находища по гръцкия шелф. Това обяви руският министър на енергетиката Александър Н...
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Гърция покани Русия да участва в разработването на нефтени и газови находища по гръцкия шелф. Това обяви руският министър на енергетиката Александър Н...