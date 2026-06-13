Шефът на планинските спасители в кома
Директорът на Планинската спасителна служба е в тежко състояние във Военномедицинска академия в София след нелепо падане по стълбите. 65-годишният Мет...
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Директорът на Планинската спасителна служба е в тежко състояние във Военномедицинска академия в София след нелепо падане по стълбите. 65-годишният Мет...