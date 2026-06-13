Шефът на Генщаба на Тайван загина с "Блек Хоук"
Шен И-минг е бил сред 8 други главнокомандващи - включително трима топ генерали - загинали, когато техният хеликоптер "Блек Хоук" се разби в планините...
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Шен И-минг е бил сред 8 други главнокомандващи - включително трима топ генерали - загинали, когато техният хеликоптер "Блек Хоук" се разби в планините...