Шатри за коли: Практично решение за защита на вашия автомобил
Какво представляват шатрите за коли?
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Какво представляват шатрите за коли?
Ветрилата и слънчевите очила са също сред предпочитаните аксесоари за спомен от бракосъчетанието
Вандали унищожават шатрите и билбордовете на патриотите
Столичният кмет Йорданка Фандъкова ще предприеме по- строги мерки за освобождаването на бул. "Витоша" за втората част от ремонта. Тя се закани, че ще...
"Червените" газят 8:0 пред Младенови
Бургас. Подпалиха се шатри на изложението "Флора Бургас". Няма пострадали. Най-вероятно палежът е умишлен, съобщава БГНЕС. Пламъците не са нанесли мн...