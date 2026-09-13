Je suis Charlie позлати "Шарли"
Лекуват рани с 20 млн. евро и се присмиват на света, скрити в бункер Екипът се изпокара, но се помири с пророка Мохамед Специален брой на „Шарли Ебд...
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Лекуват рани с 20 млн. евро и се присмиват на света, скрити в бункер Екипът се изпокара, но се помири с пророка Мохамед Специален брой на „Шарли Ебд...
Преди време не знам кой точно неправителствен тинк-танк бе правил анализ къде в България е най-голямата вероятност да има терористичен удар. Бе може б...
Проф. Божидар Димитров Поредният акт на вече започналата война на цивилизациите е вече факт. В центъра на нашата цивилизация - Париж - мястото, къдет...