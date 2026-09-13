Аркади Шарков: Частните болници не трябва да провеждат обществени поръчки за лекарства
Решението е да заработи централизираният търг за лекарства, той ще задава ценови таван
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Решението е да заработи централизираният търг за лекарства, той ще задава ценови таван
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