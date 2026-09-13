Лекари от цял свят алармират! Тръгна нов изключително заразен вирусен щам
Има експлозивно разпространение на варианта в Азия
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Има експлозивно разпространение на варианта в Азия
Ето и какви са симптомите на щама
Към 31 август т.г. в срок на годност в страната ни са налични 1 140 872 дози ваксини срещу Ковид-19
Вариантът ХЕС бе открит за първи път в Германия
Ето какво представлява той
Той даде съвет и коментар за ситуацията
Доказан е при пациентка на 48 години, която се е завърнала от чужбина
Най-засегнати ще бъдат възрастните над 65 години и малките деца
Вчера в Гърция са били регистрирани 3928 новозаразени с Ковид-19
Френското министерство на земеделието повиши риска
Гръцките здравни власти потвърдиха в четвъртък, че са идентифицирани шест случая
Мутантният щам, носещ научното наименование В.1.621, за първи път е открит в Колумбия
Министерството на здравеопазването публикува във Фейсбук пост за новия индийски вариант
Световната здравна организация е включила в списъка за наблюдение варианта на коронавируса AT.1
Ново проучване отговаря на въпроса
Учените предупреждават, че мутацията има три тревожни характеристики
Пациентът е мъж на възраст между 20 и 30 години
Потвърдени са 26 случая на заразяване с варианта Делта на коронавируса
Заразеният не е напускал страната
14-годишният пудел няма видими симптоми