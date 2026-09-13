Почина легендарен български шахматист
Гросмайстор Пъдевски си отиде на 90 години
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Гросмайстор Пъдевски си отиде на 90 години
Благоевград. Цяла година скандалният благоевградски шахматист Борислав Иванов бе „разпъван на кръст" от медиите. Той обаче премина от другата страна н...
Благоевград. Протестна декларация прие в петък общинският съвет в Благоевград, с която съветниците осъдиха действията на Българската федерация по шахм...