Джеф Безос се сгоди! Какво каза за жената
Голямо признание на милиардера
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Голямо признание на милиардера
Избраникът Дурек е духовен наставник на холивудски звезди
Владимир Кличко се сгоди за американската актриса Хейдън Панетиур. Изгората на украинския шампион по бокс обяви в сутрешен блок, че вече е сгодена, но...
Бившият съпруг на Ева Лонгория - Тони Паркър, май се е сгодил с френската журналистка Аксел Франсин две години и половина след раздялата със звездата...