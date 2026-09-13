Голяма промяна със скандална водеща. Нов живот
Скандалната водеща обяви голяма новина от Бали
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Скандалната водеща обяви голяма новина от Бали
Оказва се, че е за Мирослав Иванов
Пипа Мидълтън, една от най-желаните моми на Великобритания, вече не е на пазара на необвързаните. Сестрата на Кейт, херцогинята на Кеймбридж, се сгоди...
Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова е сгодена за дългогодишния си приятел Михаил Мирчев. Това разкри самата тя след третия си мач от Ту...
Дупница. 15-годишно момиче беше насила сгодено за изнасилвача си. Девойката е от ромския квартал "Гиздова махала" в Дупница. В ранните часове в събота...
Лейди Гага упорито насърчава слуховете, че е сгодена. Феновете засякоха десетки нови нейни снимки, на които тя носи бляскав пръстен на лявата си ръка....
Никол Шерцингер и Люис Хамилтън вероятно са сгодени, гръмнаха американски медии. Според запознати състезателят най-накрая се е решил на голямата крачк...