Убийците на на Севиля от "Люлин" ще лежат 10 г. зад решетките
Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на Софийският апелативен съд (САС) за убийството на 19-годишната Севиля Райчева през май 2011...
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Върховният касационен съд (ВКС) остави в сила присъдата на Софийският апелативен съд (САС) за убийството на 19-годишната Севиля Райчева през май 2011...