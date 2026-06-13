Севделина Арнаудова с разбиващи обвинения към Бойко Рашков
Кирил Петков й се извинил за поведението на полицаите при претърсването на дома й
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Кирил Петков й се извинил за поведението на полицаите при претърсването на дома й
Разкри връзките му с купувач на гласове
Никола Николов срази "Промяната"
Разследването започна след среднощните арести на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова
Севделина Арнаудова изобличи лидера на ПП
Тя беше арестувана през март заедно с лидера на ГЕРБ
ВАС сложи точка на казуса, чака се решението за Горанов
Нова позиция от обвинението
Никола Николов и Севделина Арнаудова хвърлиха бомба
Това постанови Софийския районен съд
Ето това е мутренско поведение!!! Това е фашизъм!, написа Севделина Арнаудова
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