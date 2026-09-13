Минодоров ден идва със силни знаци. Какво вещае 10 септември
Според старите вярвания денят е за молитва и добри дела, а някои действия трябва да бъдат избягвани
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Според старите вярвания денят е за молитва и добри дела, а някои действия трябва да бъдат избягвани
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Най-малко половината лекари от общинската болница в Гоце Делчев са подали оставки
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