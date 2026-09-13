Мария Конакчиева - живот като на кино
Винаги съм смесвала аромата и багрите на различните светове, споделя пресаташето на Френския културен институт Мария Конакчиева е пресаташе на Френск...
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Винаги съм смесвала аромата и багрите на различните светове, споделя пресаташето на Френския културен институт Мария Конакчиева е пресаташе на Френск...
София. При разговорите си с Кадафи не изпитах страх, а едва след като се върнах във Франция си дадох реално сметка какъв риск съм поела. С Кадафи беше...
След седем години Сесилия Атиас отново е в България
"Стандарт" води Атиас по манастири и светилища