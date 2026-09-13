Сесилия Атиа: Бях сама срещу Кадафи, но не изпитах страх
България е прекрасна страна, трябва да се говори за нейните чудеса Написах автобиографията си най-вече заради истината и децата си, казва Сесилия Ати...
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България е прекрасна страна, трябва да се говори за нейните чудеса Написах автобиографията си най-вече заради истината и децата си, казва Сесилия Ати...
Бившата първа дама плакала четири часа от вълнение за нашите медици
Медиците от Либия даряват гостенката с цветя, Фандъкова - с розово масло
Бившата първа дама на Франция идва при спасените от Либия медици
София. Бившият либийски лидер Муамар Кадафи е подготвял дъщеря си Айша за свой наследник на лидерския пост в държавата. Това споделил самият Кадафи в...