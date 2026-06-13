Сесил мачка в Щутгарт
Сесил Каратанчева победи французойката Стефани Форец с 2:0 сета ( 6-3, 6-3) и се класира за вория кръг от квалификациите на турнира в Щутгарт. 25-годи...
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Сесил Каратанчева победи французойката Стефани Форец с 2:0 сета ( 6-3, 6-3) и се класира за вория кръг от квалификациите на турнира в Щутгарт. 25-годи...
Сесил Каратанчева приключи участието си в Акапулко, но българката ще я помни дълго, след като се представи отлично и достигна до полуфиналите на надпр...