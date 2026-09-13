Разпитът на Борисов заради Сесил?
Заради скандала между бившия премиер и Радослав Каратанчев
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Заради скандала между бившия премиер и Радослав Каратанчев
Българката си тръгва с 18 точки за световната ранглиста и 1162 долара от наградния фонд
Титлата е 10-а за българката
Българската тенисистка разгроми поставената под №2 в схемата
Американка е следващата съперничка на Сесил
Играе на четвъртфинала с мексиканка
Най-добрата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отстъпи със 7 позиции в световната ранглиста и от днес е под №35 в класацията. Българинът отпадна...
Втората ракета на България в женския тенис Сесил Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на червени кортове в чешкат...
Успешен старт за Сесил Каратанчева на тенис турнира на зелен клей в Чарлстън (САЩ). Българката победи в първия квалификационен кръг Андреа Хлавачкова...
Най-добрите родни тенисистки Цветана Пиронкова и Сесил Каратанчева ще участват на турнира в Чарлстън (САЩ). Двете българки ще започнат от квалификации...
Цветана Пиронкова и Сесил Каратанчева стартираха успешно участието си в квалификациите на силния турнир в Маями с награден фонд 6 844 139 долара. Пир...
Цветана Пиронкова и Сесил Каратанчева успяха да преодолеят първия кръг на квалификациите на турнира в Дубай. Първата ракета на България победи Кристин...
Цветана Пиронкова и Сесил Каратанчева стартираха новата година с поражения. Те загубиха мачовете си от първия квалификационен кръг на турнира по тенис...
Българската тенисистка Сесил Каратанчев ще започне участието си на турнира по тенис на твърди кортове "Пан Пасифик" в Токио срещу представителката на...
Втората ни ракета в женския тенис Сесил Каратанчева победи с 6:3, 7:5 Барбра Крейчикова в първия кръг на турнира в Квебек. Така българката сложи край...
Втората ни ракета в женския тенис Сесил Каратанчева отпадна още в първия кръг на US Open, след като загуби с 1:6, 2:6 от Белинда Бенчич. Двубоят между...
Григор Димитров излиза срещу австралийския квалификант Матю Ебдън в мач от първия кръг на Откритото първенство по тенис на Съединените щати. Двубоят е...
Победа за Сесил Каратанчева в квалификациите на турнира в Синсинати. С доста усилия тя успя да победи с 5:7, 6:4, 6:3 Магдалена Рибарикова от Словакия...
Първата ракета на България при жените Цветана Пиронкова може да се изправи срещу световната номер 1 Серина Уилямс още във втория кръг на турнира в Син...
Най-добрата ни ракета при мъжете и миналогодишен полуфиналист Григор Димитров ще започне участието си на Уимбълдън срещу Федерико Делбонис. Българинъ...