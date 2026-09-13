Всичко за Сесил Каратанчева

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Сесил отпадна в Прага

Сесил отпадна в Прага

Втората ракета на България в женския тенис Сесил Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на червени кортове в чешкат...

24 април | 14:25
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Цеци и Сесил мачкат в Дубай

Цеци и Сесил мачкат в Дубай

Цветана Пиронкова и Сесил Каратанчева успяха да преодолеят първия кръг на квалификациите на турнира в Дубай. Първата ракета на България победи Кристин...

13 февруари | 23:15
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Каратанчева отпадна от US Open

Каратанчева отпадна от US Open

Втората ни ракета в женския тенис Сесил Каратанчева отпадна още в първия кръг на US Open, след като загуби с 1:6, 2:6 от Белинда Бенчич. Двубоят между...

01 септември | 6:52
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Серина дебне Цвети

Серина дебне Цвети

Първата ракета на България при жените Цветана Пиронкова може да се изправи срещу световната номер 1 Серина Уилямс още във втория кръг на турнира в Син...

15 август | 15:15
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