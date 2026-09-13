И сервитьорките на протест
Бармани и кръчмари слагат жълти жилетки, искат ДДС за хотелите да е 5%
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Бармани и кръчмари слагат жълти жилетки, искат ДДС за хотелите да е 5%
Две сервитьорки получиха бакшиш от 50 000 долара. Жените, които работят в ресторант в Ню Йорк, разбрали, че има завещание на тяхно име. Мултимилионер...
Берлин. Готвачи, сервитьори, бармани и рецепционисти от България набират немски ресторанти и хотели. Кандидатстването става чрез Агенцията по заетостт...