Наоми би Серина и стигна до финала
Японката ще играе за титлата с победителката от мача Мухова - Брейди
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Японката ще играе за титлата с победителката от мача Мухова - Брейди
Американката започна с победа участието си на Откритото първенство по тенис на Австралия
Мачът е от 9,30 ч
Звездата ни излиза утре срещу Дона Векич
Двамата бият на демонстративния турнир в Аделаида
Новината обявиха от радиото на "Ролан Гарос"
Българката вече е в третия кръг на "Ролан Гарос"
Мачът започва не преди 13,30 ч, Евроспорт и БНТ 3 ще го излъчат
Американката излиза срещу Цвети Пиронкова във втория кръг
Американката спечели с 2:1, но не спести суперлативите си за Пиронкова
Американката взе втория с 6:3
Двубоят от четвъртфиналите със Серина Уилямс започва в 19,00 ч
Тенисистката осигури 45 000 маски
Американката спечели турнира в Оукланд
Финалът в Лондон започва в 16,00 часа, Евроспорт 2 ще го излъчва пряко
Звездният тандем загуби от №1 в схемата Меличар/Соарес
Американката надви Халеп в 3 сета
Да гледа себе си, разведе женен мъж, избухна рускинята