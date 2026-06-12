“Берое” освободи и Алексеев
Стара Загора. Берое освободи поредният състезател на проби в зимната пауза - молдовският нападател Сергей Алексеев. Той е напуснал лагера на отбора в...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сергей Алексеев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стара Загора. Берое освободи поредният състезател на проби в зимната пауза - молдовският нападател Сергей Алексеев. Той е напуснал лагера на отбора в...