Всичко за Сергей Алексеев

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“Берое” освободи и Алексеев

“Берое” освободи и Алексеев

Стара Загора. Берое освободи поредният състезател на проби в зимната пауза - молдовският нападател Сергей Алексеев. Той е напуснал лагера на отбора в...

03 февруари | 12:40
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