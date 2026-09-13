Славена Вътова представя градското момиче в нова фотосесия
Водещата и модел е лицето на новата есенна кампания на Сердика Център
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Водещата и модел е лицето на новата есенна кампания на Сердика Център
В Сердика Център отвори врати първият поп-ъп магазин с кауза на Оле Мале и Майко Мила
Сердика Център предлага забавления за малки и големи и през юли
Занаятчийски уикенд ще се проведе между 15 и 17 март в Сердика-център в столицата
Най-голямата верига спортни магазини в България SPORT DEPOT откри нов магазин за туристическа екипировка в столичния мол Serdika Center. SPORT DEPOT O...
София. Плажната фиеса на покрива на мол "Сердика Център" се оказа генерална репетиция за европейското първенство по плажен тенис в Брайтън (Вбр), коет...