Топ молове в София с международен сертификат за санитарни мерки
Serdika Center и Paradise Center стават първите търговски центрове в България, получили сертификат за съответствие с мерките срещу COVID-19
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Serdika Center и Paradise Center стават първите търговски центрове в България, получили сертификат за съответствие с мерките срещу COVID-19
Serdika Center стартира дългосрочна инициатива „Промяна“ с фокус върху устойчивото развитие