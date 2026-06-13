Селска къща с две спални. Ами цената?
Вече удари 70 000 евро
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Вече удари 70 000 евро
"ПОДАРЯВАМ на бежанци с деца къща на 145 км от София". Това гласи нестандартна обява за продажба на имот. "Къща в село Катунец. 2 етажа, първи каменн...
Всички помнят репликата на градоначалника на Пазарджик - ще ме наричате Стивън Спилбърг Кметът на Пазарджик е вторият градоначалник със селска къща,...