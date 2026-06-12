Сатовча помага на болен баща на две деца
Община Сатовча продължава кампанията в подкрепа на болен мъж, баща на две малки деца. Джеват Ахмедов Онбашиев от село Плетена трябва да бъде опериран...
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Община Сатовча продължава кампанията в подкрепа на болен мъж, баща на две малки деца. Джеват Ахмедов Онбашиев от село Плетена трябва да бъде опериран...
Благоевград. Река Шейтан /б.а.-дявол/ дере в сатовчанското село Плетена излезе от коритото си и откъсна път в селището заради обилните дъждове. Невъзм...