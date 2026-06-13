Глоба за 137 тона отпадъци внос от Турция
Фирмата получател от пловдивското село Марково е глобена с 20 000 лева
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Фирмата получател от пловдивското село Марково е глобена с 20 000 лева
Жителите и гостите на едно от най-малките села в община Струмяни – Кърпелево, почетоха Марковден с празнична литургия и курбан в уникална църква. Храм...