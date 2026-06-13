Всичко за Село Мало Конаре

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Пазарджишки села под вода

Пазарджишки села под вода

Четири пазарджишки села са наводнени заради високи нива на подпочвени води. Те са предизвикани от обилното снеготопене. Сериозна е обстановката в сел...

14 март | 12:03
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