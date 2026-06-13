Един загинал след тежка катастрофа на пътя Кричим-Пловдив
Тежка катастрофа затвори пътя за Кричим, километър преди село Кадиево. Опел Вектра, пътуващ от Кричим към Пловдив е влязъл в лентата за насрещно движе...
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Тежка катастрофа затвори пътя за Кричим, километър преди село Кадиево. Опел Вектра, пътуващ от Кричим към Пловдив е влязъл в лентата за насрещно движе...