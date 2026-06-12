Евросело се пребори да има свещеник
Обявеното за „Евросело 2012 г." Черниче вече си има свой свещеник. Години наред 1300 жители на симитлийското селище настояваха за това пред ръководств...
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Обявеното за „Евросело 2012 г." Черниче вече си има свой свещеник. Години наред 1300 жители на симитлийското селище настояваха за това пред ръководств...
Заврените зетьове в Черниче, обявено за „Евросело на България 2012", ще проведат пролетен пленум. Те държат в тайна мястото на важния форум, за да бъд...
21-годишният Йордан Чифлигарски навръх своя имен ден улови кръста в симитлийското село Черниче. Отец Спас отслужи тържествена литургия и след това хвъ...
Заврените зетьове в симитлийското село Черниче ще проведат пролетен пленум под мотото „Пролет пукна, ние не". Те обаче ще свикат важния форум в друго...