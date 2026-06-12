Мъж преби дядо в село Борово
Скандал за имот завърши зле за възрастен жител на гоцеделчевското село Борово. 71-годишният мъж се скарал за пореден път с 46-годишния си опонент Б.С....
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Скандал за имот завърши зле за възрастен жител на гоцеделчевското село Борово. 71-годишният мъж се скарал за пореден път с 46-годишния си опонент Б.С....
Неправилно боравене с открит огън предизвика голям горски пожар край гоцеделчевското село Борово. Сигнал за инцидента е подаден към 16:20 часа в понед...