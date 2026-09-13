Издирват шофьор, убил пешеходец и избягал
Трупът на мъжа е открит тази сутрин малко след 2 часа
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Трупът на мъжа е открит тази сутрин малко след 2 часа
С панихида, курбан, изложба и филм, показващ гибелната стихия на 6-и февруари преди 4 години, почерненото село Бисер почете шестте жертви, които даде...
Днес се навършват четири години от трагедията в село Бисер. Сутринта на 6 февруари 2012 година се скъса стената на язовир Иваново, а няколкометрова в...
Хасково. Махалата край река Бисер, в потопеното от водния ад през февруари 2012 г. село Бисер е евакуирана тази сутрин. Много от хората са по колит...
Обявиха бедствено положение в Приморско Бисер. Заради поройните дъждове жителите на село Бисер са евакуирани, това каза в ефира на Нова телевизия кме...
Хасково. Инициативен комитет от почерненото при потопа в Южна България преди две години село Бисер започна събирането на дарения в помощ на бедстващит...
Хасково. Панихида в памет на шестимата загинали в наводнението в зловещото утро на 6 февруари 2012 г. служат в селския храм в село Бисер четирима свещ...
Хасково. Потопеното от водната стихия на 6 февруари 2012 г. село Бисер ще отбележи с панихида паметта на шестимата загинали от селото преди две години...