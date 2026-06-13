Асфалтират улица в село Бело Поле
Ремонтът е част от възстановяване на уличната и тротоарната мрежа в Благоевград и селата в общината
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Ремонтът е част от възстановяване на уличната и тротоарната мрежа в Благоевград и селата в общината
Обгорен труп е намерен в местността „Парлозите" в землището на село Бело поле, община Ружинци. Той бил в лек автомобил „Форд Мондео" с видинска регист...